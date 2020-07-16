الزمالك يخوض مرانه المسائي في معسكر برج العرب

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه المسائي ضمن معسكر الفريق ببرج العرب.









اشتملت بداية المران علي تدريبات بدنية تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة البرنامج البدني وتنفيذ اللاعبين له.









ثم تضمن الجزء الثاني من المران التركيز فيه علي الجمل الفنية والتحرك بدون كرة واختتم بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.









واتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو الجاري، على ملعب النادى الأبيض.







