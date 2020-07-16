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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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احمد قطب
رصدت عدسة صدي البلد جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية وتراجع المؤشرات بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية.

في البداية قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في جلسة اليوم، إن جلسة نهاية الأسبوع تأثرت البورصة المصرية بكافة الأحداث السياسية من التصعيد في ليبيا وسد النهضة، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة لنسبة ٢% منخفضا إلى ١٠٤٠٠ نقطة كما انخفضت جميع المؤشرات بمعدلات متساوية.

وأضافت رمسيس، يرجع مخاوف تكوين مراكز شرائية من انخفاض متتالي في قيمة الأسهم بسبب الضغوط البيعية المكثفة وهذا يتسبب في المزيد من الانخفاضات.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تتحول هذه الانخفاضات إلى ارتفاعات في المؤشرات في جلسات الأسبوع القادم وذلك يرجع إلى تدني مستويات أسعار الأسهم في جميع المؤشرات، بالإضافة إلى احتمالية التهدئة في الملف الليبي وملف سد النهضة.
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