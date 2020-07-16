طعنة في القلب وضرب بالشوم.. أم تروي قصة مقتل ابنها بين أحضانها.. فيديو





وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مصر من القلب" المذاع على قناة "المحور": أثناء الضرب تليفون كريم وقع وروحنا تاني انا وهو ندور على التليفون، واحنا ماشيين طلع علينا الناس اللي ضربوه، وكانوا نازلين بالسكاكين والشوم.





وتابعت: ضربوه وهو بين ايدي، أول سكينة خدها قولت هلحقه وأجري بيه على المستشفى، ولكن شخص اخر قام بطعنه مرة أخري.. قولت أجري وآخد إبني وأمشي لاقيت واحد تاني نازل على كريم إبني بشومة.





وأضافت: لما قولتله حرام هتضرب طفل بالشومة.. ضربني بيها على كتفي وبعدين نزل بيها ضرب على كريم، متابعه: انا بناشد الرئيس السيسي أنه يشوف ويتابع قضية إبني.. بناشد وأضافت: لما قولتله حرام هتضرب طفل بالشومة.. ضربني بيها على كتفي وبعدين نزل بيها ضرب على كريم، متابعه: انا بناشد الرئيس السيسي أنه يشوف ويتابع قضية إبني.. بناشد النائب العام يتابع القضية انا عايزة حق إبني.









وأوضحت، أن الشومة كانت في قلبه، وبعد الضربة وأوضحت، أن الشومة كانت في قلبه، وبعد الضربة القفص الصدري أتكسر ودخل في القلب.. تقرير الطب الشرعي موضح أن فيه طعنه في القلب وأخرى في الرئة وتكسير في عظام الصدر.

روت والده الضحيه والطفل كريم عادل، قصة مقتل إبنها بين أحضانها، قائلة إنه أثناء لعب ابنها الكرة مع أصحابه تعدى عليهم مجموعة من الشباب بالضرب، وأن أب أحدهم ضرب ابنها على ظهره بقالب طوب.