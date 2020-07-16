بنزيما يمنح ريال مدريد التقدم في الشوط الأول بهدف في شباك أوساسونا

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.









وجاء الهدف مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.









وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالاتي:

حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - ميندي





حط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو





خط الهجوم: هازارد - رودريجو - بنزيما









ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري رسميا، أو هزيمة برشلونة أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في نفس التوقيت لحسم لقب الليجا.









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في المقابل يسعى فياريال ريال لتحقيق نتيجة إيجابية في مبارة اليوم، للحفاظ على كامل حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الخامس.









ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الـ 11 بـ 48 نقطة.