صحفي تونسي: تهديد استراتيجي يواجه المنطقة من قبل تركيا وقطر

قال الكاتب الصحفي التونسي باسل الترجمان، إن هناك تهديد استراتيجي يهدد الجميع، موضحًا ان المتسبب فى هذا التهديد يأتي من تركيا و قطر، مؤكدًا أردوغان يتدخل فى شؤون الدول العربية





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الرئيس التركي أردوغان ، يريد زعزعة المنطقة، مؤكدًا أن تركيا وقطر لديهما يد لما يحدث في إثيوبيا بخصوص سد النهضة".





وأشار إلى أن الشعب المصري هو أول من يدافع عن عزة وكرامة وشرف الأمة العربية، وأن مصر هى أول من واجهت الجماعات الإخوانية.





وأوضح أن ما يحدث فى تونس جزء من التدخل التركي ومحاولات الإخوان الموجودة فى تونس لدعم الإرهاب.





ولفت إلى أن هناك انتفاضة شعبية وسياسية ضد الإخوان فى تونس، وحركة النهضة الإخوانية تحاول خلق أزمة سياسية داخل تونس ضد الرئيس قيس سعيد وحكومته.



