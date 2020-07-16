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اقتصاد

البورصة تخسر 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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محمد صبيح
خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا ب مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وتراجع رأس المال السوقى لـ البورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.929 مليار جنيه.
 
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10441 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 1743 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2202 نقطة.

كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 12160 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4003 نقاط.
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