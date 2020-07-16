القضاء الألماني يوجه الاتهامات لـ تيسلا بسبب Autopilot

تستمر حملة القضايا على شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية فى العالم بأسباب مختلفة ، ولكن هذه المرة بسبب نظام Autopilot.





وقام مركز الحماية من المنافسة غير المشروعة، والذي يعتبر أحد الجهات غير الربحية، باتهام تيسلا باستخدام الإعلانات المضللة حول نظام قيادة Autopilot.





ويقول مركز الحماية من المنافسة غير المشروعة فى الدعوى القضائية إن تيسلا تقدم وعود للعملاء أكثر مما يستطيع نظام Autopilot عمله .





وبالفعل تبدو هذه القضية جادة ، حيث إن الملف قطع شوطًا بالفعل حيث أقيمت جلسة في ميونخ قبل أسابيع، ويتوقع كثيرون أن تيسلا ستخسر القضية.





في حال صدر قرار ما ضد تيسلا فسوف يعني ذلك منع الشركة من الإعلان لنظام Autopilot بما في ذلك موقع الشركة الإلكتروني، كما أن أوروبا عمومًا تفرض على الشركة بعض اللوائح التي تحدد قدرات نظام القيادة الذاتية هناك.