AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليستر سيتي يفوز 2-0 على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا مهمًا على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «كينج بور»، في الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 


وتقدم لليستر سيتي في الدقيقة ٢٩ أيوزي بيريز بالهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر سيتي بهدف مقابل لاشئ، إلى أن عزز ديماراي جراي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة ٨٠ من عُمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ.


 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ليستر إلى ٦٢ نقطة في المركز الرابع، ليضيق الخناق على تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة.

 

ليزيد الضغط على مانشستر يونايتد الذي لابديل له عن الفوزعلى كريستال بالاس من أجل مواصلة الضغط، والفوزفي اللقاء ليستمر صراع الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يتفوق على كريستال بالاس 3-0 ويعزز موقعه ثالثا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على برايتون

الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يهزم تشيلسي 3-0 ويشعل صراع المراكز الأوروبية

ترشيحاتنا

أوقاف الإسكندرية تكشف حقيقة غلق مسجد بعد عقد قران داخله

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

بـ آية قرآنية أحمد حسن يهاجم الجزيرة القطرية بسبب سد النهضة

فيفي عبده توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: متكتأبش

تدريبات الأهلي.. كهربا يستعرض مهارته ويحرز هدفا عالميا في شباك الشناوي

بفستان أبيض.. زوجة كريم فهمى تبهر الجمهور بأنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات