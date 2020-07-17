تعليم البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة خطة الوزارة بشأن المدارس الفنية في العام الدراسي الجديد .. الأحد





قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل ، بحضور الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى لمناقشة خطة وزارة التعليم بشأن مدارس التعليم الفنى فى العام الدراسى الجديد.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش أيضا مع نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى المشاكل التى واجهت مدارس التعليم الفنى وكيف تم حلها.

كما أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن لجنة التعليم ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل ، لمناقشة خطة وزارة التعليم بشأن التعليم العام خلال العام الدراسى الجديد ، وتقييم خطة الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة ، مشيرا إلى البرلمان يشترك مع وزارة التعليم فى وضع الإستراتيجية العامة للوزارة.

وتابع: وتم دعوة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة والدكتور أحمد ضاهر ، نائب وزير التعليم لشئون التكنولوجيا لحضور اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان يوم الإثنين المقبل.