احتجاجات تونس تتصاعد.. وتصل إلى إغلاق محطات النفط.. فيديو

أغلق محتجون تونسيون، اليوم الخميس، محطة رئيسية لضخ النفط في صحراء تطاوين، جنوبي البلاد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان.









وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة تأتي في تصعيد الاحتجاج الذي بدأ منذ أسابيع للمطالبة بالتشغيل والتنمية بالمنطقة.









وتزيد وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة في منطقة الكامور من الضغوط على النخبة السياسية بتونس فيما تنزلق البلاد إلى أتون أزمة سياسية حادة بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وسعي أحزاب للإطاحة براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان.









وأصر المحتجون على إغلاق محطة فانا للضغط على السلطات السياسية بالبلاد لتوفير عمل لهم، على الرغم من وجود الجيش لحماية تلك المنشآت النفطية.









وبدأ المحتجون منذ أيام اعتصاما في منطقة الكامور التي تعمل بها شركتا "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية وشركات عالمية أخرى.







