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رياضة

اتحاد الكرة ينعى محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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يسري غازي
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى  محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات بالاتحاد.

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي نبأ وفاة موظف إدارة المسابقات بعبارات جاء فيها: تغمد الله الراحل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم.
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