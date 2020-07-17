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ديني

المساواة بين أولاد الزوجات في النفقة حال التعدد.. أزهري يجيب.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:04 ص
المساواة بين أولاد
المساواة بين أولاد الزوجات في النفقة حال التعدد.. أزهري يجيب
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محمد شحتة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين المساواة بين الزوجات والمساواة بين الأولاد في حالة تعدد الزوجات.

وأضاف أبو اليزيد، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أنه بالنسبة للمساواة بين الزوجات فهو أمر مفروغ منه ولا بد أن يحصل من الزوج لهم، منوها أن المساواة بين الأولاد لا بد أن تلبى في ضوء احتياجات كل منهم، ولكن قد يزيد نفقة بعضهم على الآخر فقد يكون منهم مريض يحتاج إلى نفقات عالية فلا يجب توزيع ما ينفق على المريض على باقي الأولاد.


وتابع: أما لو كان الإنفاق في الهبات كأن يشتري الأب سيارة لأحد الأولاد فيجب عليه أن يشتري للآخرين كذلك.

وأكد أنه يجب على الوالد إذا أنفق على أولاد إحدى الزوجات بطريقة معينة في اللبس والمأكل والمشرب فعليه أن ينفق بنفس القيمة والمستوى على أولاد الزوجة الأخرى حتى لا يدخل الضغينة والحقد بين نفوس الأولاد.

تعدد الزوجات
ويعتبر تعدد الزوجات له ضوابط وشروط، فالأصل فى الزواج واحدة، فالتعدد فى الزواج استثناء وليس قاعدة.

وزواج الرجل أكثر من  امرأة يكون بشروط منها قلة الرجال بسبب الحروب أو أن هناك رجلا يريد الزواج من أخرى ويكون قادر على العدل بينهم.

والعبد إذا خشي ربه وخشى ضوابط هذا التشريع لن يقبل على التعدد إلا فى حالات الضرورة.
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