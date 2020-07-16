مستشار رئيس البرلمان الليبى: نراهن على قوة الجيش المصرى

قال عبد الحميد الصافى، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن كل من تواجدوا اليوم فى المؤتمر الذى حضره الرئيس السيسى مع مشايخ وأعيان ليبيا بالقاهرة، ممثلون عن جميع المكونات الاجتماعية بالدولة الليبية.









وأكد الصافى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن رسائل المؤتمر اليوم علم بأهميتها العالم بأكمله، حيث إن مصير الشعبين المصرى والليبي واحد، وأمنهما واحد.









وتابع مستشار رئيس البرلمان الليبي، قائلا: "العلاقة تاريخية مع الجارة والشقيقة مصر، وتابعنا هذا المؤتمر بالكامل عبر التليفزيون فى ليبيا، وكل الناس فى ليبيا سعيدة جدا بمخرجات المؤتمر وبكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى".









وأشار مستشار رئيس البرلمان الليبي خلال مداخلته الهاتفية من ليبيا، إلى قوة القوات المسلحة المصرية بالقول: "الجيش المصرى أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا ونعلم ببسالة الجيش المصرى ونراهن بالدرجة الأولى على قوته".