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توك شو

كيفية التغلب على الأزمات وتحويلها إلى نجاح فى حياة الإنسان.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:36 م
صابرين مصطفى، الكاتبة
صابرين مصطفى، الكاتبة الصحفية
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هاجر إبراهيم
قالت صابرين مصطفى، الكاتبة الصحفية، إنه من الازمات تولد النجاحات، أى أن الإنسان يستطيع تحويلها لنجاح، مشيرة إلى أن هناك كاتبا بريطانيا ذكر أنه من أجل الوصول إلى هدف معين يتم تمثيله بلعب التنس، أى الخروج من المباراة سعيدا حتى إذا لم يفز.


وأضافت صابرين مصطفى خلال حوارها ببرنامج "مصر جميلة" المذاع عبر فضائية "الثانية"، أنه يجب بذل قصارى الجهد من أجل النجاح وتجاوز أي أزمة، موضحة أن الشخص الذى دائما ما يرى هدفا معينا بالحياة يجب أن يعرف قابلية تحقيقه أو عدم تحقيقه أيضا.


وتابعت أن أزمة كورونا التى يمر بها العالم تعتبر رسائل ربانية، حيث إنها كانت أزمة شديدة جدا على العالم كله، وشعور العديد من الافراد بالإكتئاب نتيجة تلك الأزمة، على الرغم من تهاون الناس معها فى البداية وإعتبارها فترة راحة من العمل او الحياة.


وأكدت أن يجب دائما الإبتعاد عن الحزن والإكتئاب، حيث إن الله سبحانه وتعالى منعنا عنهما، مستشهدة بقول الله تعالى: "لا تحزنوا"، لافتة إلى أنه يجب دائما التفاؤل.


وأشارت إلى أن اى أزمة تعتبر رسالة من الله، قائلة: "دايما الإنسان مبيحسش بالحاجة إلا لما تروح منه، فدايما لابد ان نشعر أن فيه نعم كثيرة أعطاها الله لنا"، بالإضافة إلى أنه من أجل الخروج من الأزمة الإستفادة منها برسالة، حيث ان أزمة الطلاق يجب أن يتم الخروج منها وبدء حياة جديدة، عن طريق البدء فى عمل جديد أو أى شيء آخر.
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