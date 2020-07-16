أحد مشايخ ليبيا: جئنا إلى مصر من أجل تحية السيسي

قال الشيخ صالح الجيوش أحد كبار مشايخ ليبيا، إن مصر العظيمة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب ليبيا والدفاع عنها.





وتابع الجيوش خلال كلمته المذاعة اليوم أثناء مؤتمر مع أعيان ومشايخ ليبيا، أن مصر بقيادة رئيسها وقواتنا المسلحة ومجلس النواب كانت الداعمة والمتحدثة باسمنا في المحافل الدولية.





ونوه إلى أن مصر هي أم للعرب جميعا، ونحن أقرب إليها لأننا الجيران وعلاقتنا معها قوية"، لافتا إلى أن مصر العظيمة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب ليبيا والدفاع عنها.





وأشار إلى أن مشايخ وأعيان القبائل الليبية أتوا إلى مصر من أجل تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر وحكومتها وبرلمانها، فجميعهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام من إخوتهم أبناء الشعب الليبي.