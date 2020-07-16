نائبة تستعرض احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل في ظل جائحة كورونا

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمراة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كلمة عن الإبداع والتكنولوجيا في ندوة إستشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة التي أعدتها لجنة الثقافة الرقمية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ولجنة الثقافة الرقمية برئاسة م. زياد عبد التواب امين عام مساعد مجلس الوزراء للأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي.





واستعرضت ماريان عازر نبذة عن التكنولوجيات النائبة وتطرقت المحاضرة الي اهم تحديات الفترة المقبلة واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل في ظل وجود كوفيد 19 والتكنولوجيات الناشئة، وعرضت رؤية عن الوضع العالمي الحالي واستخدام التكنولوجيا.





وأكدت ماريان عازر ان الإبداع هو الوسيلة الوحيدة التأقلم مع التغيير الذي يحدث علي المستوي العالمي و تحدثت عازر عن اهم معوقات الإبداع التي يجب تجنبها و ذكرت أمثلة لشركات عالمية كانت في اوج نجاحها ثم اشهرت افلاسها لأنها لم تلحق بركاب العصر ومتطلباته واخيرا رسمت عازر اهم ملامح الشخصيات المبدعة و شددت علي أهمية وجود قيادات مبدعة تحفز الشباب علي الإبداع و تساندهم و توفر لهم مناخ أمن و صحي للابداع.





وكان ضمن المتحدثين في الندوة أيضا الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية و عضو اللجنة

الدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة و نائب وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور محمد خليف استشاري الإبتكار والتحول الرقمي - عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و عضو لجنة الثقافة الرقمية.



