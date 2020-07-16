جيرالدو ينشر صورة من تدريبات الأهلي

نشر جيرالدو لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من تدريبات النادي الأهلي.





وعلق جيرالدو علي الصورة التي شارك فيها مع النادي الأهلي استعدادا لعودة الدوري المصري قائلا "يوم آخر من التدريبات".





وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.



