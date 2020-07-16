لبحث العلاقات الثنائية.. وفد إماراتى رفيع المستوى يزور جزر القمر

أجري وفد إماراتي رفيع المستوى زيارة إلى جمهورية جزر القمر برئاسة الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس البرلماني العربي سابقا، وكان بصحبة الجروان سعيد بن محمد المقبالي، سفير دولة الإمارات بجزر القمر.





واستقبلهم رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي بمكتبه في قصر السلام الرئاسي بموروني، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.





وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والصيد البحري، بالإضافة إلي تطوير المجال السياحي.





وأعرب الدكتور أحمد الجروان عن ارتياحه لهذه الزيارة التي تستهدف تعزيز روح الأخوة والمحبة مع الشعب القمري، باعتبار أنها دولة عربية إسلامية ، وأضاف بأنّ دولة الإمارات تؤكد حرصها علي دعم جمهورية القمر المتحدة في مختلف المجالات، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.





ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية صيف محمد الأمين بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة التنمية المستدامة القمرية، وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، سباقة في الوقوف إلي جانب الشعب القمري في السراء والضراء، وأنّ أبوظبي بادرت إلي تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للشعب القمري في مواجهة فيروس كورونا المستجدة.





حضر اللقاء وزير الخارجية، صيف محمد الأمين و وزير الداخلية محمد داود، وعدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية.



