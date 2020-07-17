متى تكون الأضحية واجبة على المسلم؟ أزهري يكشف عنها.. فيديو

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، البحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون واجبة إلا في حالة النذر الذي يوجبه المسلم على نفسه، فمن نذر أن يضحي فيجب عليه الأضحية .



واستشهد سلامة، بما ورد عَنْ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».





وأشار إلى أنه سواء دفع الإنسان المسلم ثمن الأضحية مقدما أو دفعه مؤخرا، فهو يحصل على ثواب الأضحية، طالما أن نيته خالصة لوجه الله

ننصح المسلم أنه طالما أن يملك ثمن الأضحية فلا داعي أن يكلف نفسه مالا تطيقه فقد لا يقدر على سداد الثمن بعد ذلك، وإن كان معه الثمن فليفعل، لقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".





وأكد أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شرعت تقربا إلى الله واستجابة لأمره، كما أن الأضحية فيها توسعة على النفس والأهل والمساكين وصلة للرحم وإكرام للضيف وتودد للجار وصدقة للفقير وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد، كما أن فيها إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله بذبح الفداء عن ولده إسماعيل، في يوم النحر.





كما أن الأضحية دليل على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عزوجل وشاهد على صدق إيمان العبد بالله وسرعة امتثاله لما يحبه ويرضاه.





كما أن الأضحية شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبر إبراهيم وإسماعيل وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله دافعا إلى إحسان الظن بالله وأن المحنة تولد من رحم المنحة وأن الصبر سبب العطاء ورفع البلاء.