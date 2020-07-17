AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

متى تكون الأضحية واجبة على المسلم؟ أزهري يكشف عنها.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:04 م
الاضحية
الاضحية
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، البحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون واجبة إلا في حالة النذر الذي يوجبه المسلم على نفسه، فمن نذر أن يضحي فيجب عليه الأضحية.

واستشهد سلامة، بما ورد عَنْ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

وأشار إلى أنه سواء دفع الإنسان المسلم ثمن الأضحية مقدما أو دفعه مؤخرا، فهو يحصل على ثواب الأضحية، طالما أن نيته خالصة لوجه الله
ننصح المسلم أنه طالما أن يملك ثمن الأضحية فلا داعي أن يكلف نفسه مالا تطيقه فقد لا يقدر على سداد الثمن بعد ذلك، وإن كان معه الثمن فليفعل، لقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".

وأكد أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شرعت تقربا إلى الله واستجابة لأمره، كما أن الأضحية فيها توسعة على النفس والأهل والمساكين وصلة للرحم وإكرام للضيف وتودد للجار وصدقة للفقير وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد، كما أن فيها إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله بذبح الفداء عن ولده إسماعيل، في يوم النحر.

كما أن الأضحية دليل على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عزوجل وشاهد على صدق إيمان العبد بالله وسرعة امتثاله لما يحبه ويرضاه.

كما أن الأضحية شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبر إبراهيم وإسماعيل وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله دافعا إلى إحسان الظن بالله وأن المحنة تولد من رحم المنحة وأن الصبر سبب العطاء ورفع البلاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكمة مشروعية الأضحية وحكمها وأفضل وقت لأدائها

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟.. جائزة بهذه الشروط

الحكمة من مشروعية الأُضْحِيَّة.. 3 أسباب

فضل الأضحية في الإسلام.. وماذا نقول عند ذبحها؟

حكم الاقتراض لشراء الأضحية.. هل يثاب على أضحيته؟

حكم الاستدانة لشراء الأضحية .. تعرف على رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

أرخص سيارة في مصر بسعر 18 ألف جنيه .. تعرف على الحقيقة

ذكرى وفاة ثالث الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان «ذو النورين»

الأقصر ترفع راية النصر على كورونا .. كواليس خروج آخر حالة من مستشفى القرنة للعزل

من أجل حياة أفضل للمواطنين..رئيس الوزراء: ترتيب أولويات الإنفاق على الاستثمارات العامة

مباراة أبطال أوروبا.. هل تؤثر تصريحات ميسي على مصير برشلونة؟

أخر كلام.. الإمارات: 20 يوليو موعد الانطلاق للمريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب