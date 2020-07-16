شيل الفيشة.. الكهرباء: ترشيد الاستهلاك شرط الحصول على الدعم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجب على المواطنين الترشيد فى استهلاك الكهرباء من أجل الحصول على الدعم ، مشددًا على أن ثقافة الترشيد أمر مهم وضرورى فى حياتنا الآن فى مختلف القطاعات وليس الكهرباء فقط.









وأضاف "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم متابعة استهلاكهم بشكل مستمر من أجل الوقوف على حجم استهلاكهم والإطلاع على الشرائح الجديدة التى أعلنتها الوزارة حتى لا يتفاجأ أحد بارتفاع فى قيمة الفاتورة الشهرية، مشددًا على أن الاستخدام يجب أن يكون للضرورة دون إسراف.









وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "يجب ترك مساحة بين الأجهزة الكهربائية والحائط للتوفير فى إستهلاك الكهرباء ..وأى جهاز أنا مش بستخدمه لازم أشيله من الفيشة، لأن تركه فى الفيشة يستهلك كهرباء".









كان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال إن تجاوز المواطنين استهلاكهم من الكهرباء لـ650 كيلو وات شهريًا سوف يخرجهم من شريحة الدعم، وتابع:"اللى هيستهلك أكثر من 650 كيلو فى الشهر هيطلع برا الدعم".









وأوضح "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من يستهلك 650 كيلو وات شهريًا سيظل يحصل على الدعم، ولكن إن تجاوزها بـ"كيلو وات واحد"، لن يحصل على الدعم، وتابع:"أن كانت الفاتورة 651 كيلو وات ستزيد الفاتورة 150 جنيه".









ونصح المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، المواطنين بمتابعة استهلاكهم من الكهرباء من خلال العداد، والوقوف على الأجهزة التى تستهلك أكثر والعمل على قلة استخدامها من أجل عدم تجاوز حد الدعم فى الاستهلاك.