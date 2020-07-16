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مستشار رئيس البرلمان الليبي: لقاء السيسي وفد المشايخ والقبائل الليبية مهم وتاريخي.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:25 م
مستشار رئيس البرلمان
مستشار رئيس البرلمان الليبي عبد الحميد صافي
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اسراء صبري
قال مستشار رئيس البرلمان الليبي عبد الحميد صافي إن لقاء الرئيس السيسي بوفد المشايخ والقبائل الليبية مهم وتاريخي.

وأوضح "صافي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي ام سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، أن من حضروا لقاء الرئيس السيسي ممثلون عن جميع أطياف الشعب الليبي، قائلا: تربطنا بمصر علاقات تاريخية ونحن أشقاء.

وأضاف مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن طلب تدخل مصر في ليبيا هدفه إعادة الاستقرار ولا بد من التصدي بشكل واضح للمستعمر التركي.

ولفت إلى أنهم يسعون لدحر الإرهاب فى درنة والعديد من المناطق، موضحا أن عقيلة صالح رئيس البرلمان أكد خلال زياراته الخارجية حق الشعب الليبي فى الاستقرار.

وأشار إلى أن روسيا من أوائل الدول التى أكدت حق ليبيا في الاستقرار، موضحا أن المجتمع الدولي عليه أن يقوم بمسئولياته تجاه ما يحدث في ليبيا.

وأشار إلى أن السراج أمره ليس بيده ولا نتوقع منه أن يتعقل ومن يتفاوض عنه هم الأتراك ومواجهتنا الحالية مع الأتراك وسينالوا مصيرهم من قواتنا المسلحة.
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