نائب: تصدر السيسي تريند تويتر بعد موقفه القوي في ليبيا يكشف عن التأييد الهائل لتحركاته

أكد المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب، أن تصدر الرئيس السيسي تريند تويتر، بعد موقفه القوي في ليبيا واجتماعه مع القبائل الليبية في القاهرة، والتي طلبت منه التدخل لوقف الإرهاب التركي يؤكد على التأييد الشعبي الكامل للسيسي سواء داخل مصر أو خارجها.





منوها في بيان له اليوم، بالاحتفاء الليبي والعربي الهائل بوقفة الرئيس السيسي لدحر المحتل التركي في ليبيا، وقول الرئيس إن تدخل مصر عسكريا سيحسم المعركة بسرعة هناك، مشددا على الموقف المصري بضرورة العمل على إحلال السلام في ليبيا وإفساح الفرصة للمفاوضات بين الليبيين.





وتابع: في الوقت نفسه جاء تدفق رموز ونخب القبائل الليبية، على مصر للقاء الرئيس السيسي ليؤكد على تطلع ملايين الليبيين لتدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا، لوقف تقدم أردوغان الذي يحشد لمعركة إرهابية كبرى في سرت والجفرة.





وشدد عضو مجلس النواب على أن ليبيا أمن قومي مصري، والسيسي لن يتأخر عن دحر الإرهاب وحماية الأمن القومي المصري.