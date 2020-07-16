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توك شو

بسام راضي: نحترم إرادة الشعوب.. ولا مطامع لمصر في ليبيا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:30 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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قسم التوك شو
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمشايخ قبائل ليبيا، كان رائعًا، وفيه تقدير كبير جدًا لكلمة الرئيس، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه القبائل لها امتداد داخل مصر، على سبيل المثال قبيلة "أولاد علي"، فهذه قبيلة كبيرة جدًا في مصر، وأيضًا قبائل "الهوارة" الموجودة في الصعيد، وغيرهما.


وأضاف "راضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم الإرادة الحرة للشعوب، كما أنها مع وحدة الأراضي وعدم التقسيم، مؤكدًا أنه لا مطامع لمصر داخل ليبيا.


وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرر اليوم جملة "لا مطامع لدينا في ليبيا وسندخل ونخرج بطلب وأمر"، مشيرًا إلى أن حفيد الراحل عمر المختار كان أحد الحاضرين في لقاء الرئيس بمشايخ قبائل ليبيا اليوم.


وقال الرئيس: "يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو ضعف.. عليكم التكاتف سويا وتحديد المصير»، لافتًا إلى أن مصر تعتبر ليبيا كتلة واحدة لا شرق وغرب وجنوب، مؤكدًا تطلع مصر الدائم لإرساء إرادة الشعب الليبي ودعمه في اختيار مساره وقيادته، مشددا على ضرورة وحدة الأراضي الليبية لا تقسيمها، متابعا: «احنا مش عايزين منكم حاجة.. وملناش مصالح في ليبيا.. مصر وليبيا أشقاء وأمنهم وسلامهم واستقرارهم ونموهم واحد».


وذكر السيسي، أن مصر توفر الساحة لمشايخ ليبيا من أجل التعبير عن رأيهم ومحاولة جمع القبائل على كلمة واحدة وهي «وحدة الأراضي الليبية»؛ ومن ثم دعم مصر ومساندتها للدولة الليبية، مشددًا على أن خط "السرت -الجفرة" المرفوض تجاوزه؛ هو بمثابة دعوة للسلام والاستقرار، لافتًا إلى أن مبادرة القاهرة لإنقاذ الوضع الليبي؛ كانت تكليلا للجهود الدبلوماسية التي كانت في برلين.


واستطرد: «حددنا خط (سرت-الجفرة) لوقف الاقتتال والسعي لبدء مسار سلام جديد لصالح ليبيا، ولكن أي تهديد لهذا الخط هو بمثابة تهديد لأمننا القومي»، محذرًا من تفشي الميليشيات المسلحة التي قد تصبح الدولة أسيرة لها، منوهًا بأن الجيش هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالتسلح تحت إشراف القيادة.


وأوضح السيسي، أن مصر عانت وتعاني من الإرهاب طيلة 5 سنوات حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باقتراب الميليشيات منها مجددًا، مضيفًا: «خلال عامين ماضيين لم نتدخل في ليبيا، واحترمنا مشاعر الشعب الليبي، لكن المرحلة الحالية حرجة.. وأؤكد أن تحركنا هو دعوة للسلام لا الحرب»، مشيرًا إلى أن الجيش المصري إذا دخل ليبيا سيكون بـ«طلب» من الليبيين، ويخرج بـ«أمر» منهم، موضحًا: «لا نريد سوى الاستقرار والسلام لمصر وليبيا.. مصيرنا مشترك».
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