الدوري الإسباني.. ترتيب الفرق بعد فوز ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه





وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.

وعزز الدولي الفرنسي بنزيما الهدف الثاني فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد.

الفوز جعل ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كاملا بعد نهاية مباريات اليوم كالآتي.

حقق فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز الصعب بهدفين مقابل هدف في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة "الليجا".