AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني.. ترتيب الفرق بعد فوز ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز الصعب بهدفين مقابل هدف في شباك ضيفه فياريال في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ37، من مسابقة "الليجا". 

وجاء الهدف الأول مع الدقيقة 29 من تمريرة بينية من لوكا مودريتش وصلت إلى بنزيما الذي سددها بين أقدام حارس فياريال بسهولة.

وعزز الدولي الفرنسي بنزيما الهدف الثاني فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد.


الفوز جعل ريال مدريد يتصدر  جدول ترتيب  مسابقة الدوري الإسباني برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب  المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركزا لـ 11 بـ 48 نقطة.


وجاء ترتيب الدوري الإسباني كاملا بعد نهاية مباريات اليوم كالآتي.

الدوري الإسباني.. ترتيب الفرق بعد فوز ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على مايوركا بـ ثنائية

اللقب يقترب من الملكي.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

ريال مدريد يتقدم بالهدف الثاني في شباك ألافيس

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال بـ الدروي الإسباني

ترشيحاتنا

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الترسانة

تامر أمين يوجه رسالة طمأنة للمصريين بخصوص سد النهضة وأزمة ليبيا

التعليم تكلف مصححي كيمياء الثانوية العامة بالتدقيق فى المعادلات لحصول الطالب على درجته كاملة

الدوري الإسباني.. ترتيب الفرق بعد فوز ريال مدريد باللقب الـ34 في تاريخه

خصلة شعر كادت أن تبتر أصابع رضيعها.. سيدة توجه تحذيرا مهما للآباء والأمهات

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه