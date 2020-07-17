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محافظ الغربية: المخالفات فى الكافيهات والمطاعم تراجعت بشكل كبير

الجمعة 17/يوليه/2020 - 02:16 ص
طارق رحمى محافظ
طارق رحمى محافظ الغربية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن المخالفات فى الكافيهات والمطاعم تراجعت بشكل كبير الآن بعد الحملات اليومية التى نفذتها الأجهزة التنفيذية فى المحافظة.

 وتابع:" الحمد الله المخالفات بتقل ..الأول كان فيه حالة عدم مبالاة  لا وأن الموضوع هزار  ولكن لما اتضحت الجدية تراجعت المخالفات".

وأضاف " رحمى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصدر قرارًا بمنع بيع الشيشة،و فى  حال ضبط أحد المحال وهو يبيعها يتم مصادرتها على الفور، وتابع:" نصادر الشيشة من المحلات التي تبيعها الآن..لأن بيعها يؤدى إلى استخدامها ونعمل على منع أى شئ يسبب الضرر للمواطنين".

ولفت محافظ الغربية، إلى أنه تم توجيه بائعى الشيشة إلى وضعها فى المخازن لحين انتهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والسماح باستخدامها.
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