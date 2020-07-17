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ديني

ميراث الابن المتأخر ذهنيا.. عالم أزهري يشرح كيفية التعامل معه.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:31 ص
توزيع الميراث
توزيع الميراث
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محمد شحتة
قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه بالنسبة لميراث الابن المتأخر ذهنيا، فإنه ينبغي على الورثة حفظه واستثماره حتى لا يضيع وقيمته تقل وذلك بشكل فيه ربح محقق للشخص الوارث وينفق على هذا الابن المتأخر ذهنيا من العائد من هذا المال

وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيس بوك، أن من يرعى هذا الابن المتأخر ذهنيا، لابد أن يكون أمينا ويكون قويا يستطيع رعاية الابن وحماية المال وحفظه.

الإفتاء توضح الفرق بين الوصاية والولاية
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الوصاية والولاية تجمعهما معانٍ مشتركة، هي حماية مال اليتيم والمحافظة على نفسه وروحه، وهذا من مقاصد الشريعة.

وأوضح « عويضة » في تصريح له، أنه كما اجتمعت الولاية والوصاية على معانٍ مشتركة، فهناك فروق دقيقة بينهما، منها أن الوصاية جائزة وليست واجبة، فالوصي أو الموصى له يمكن أن يعزل نفسه، ويتخلى عن الوصاية، أما الولي فلا يمكنه إلا تسليم الولاية لغيره من أهل الميراث؛ فالولاية ثابتة بالشرع، كما أن الوصي ليس غارم، فهو يراعي فقط، وبالتالي لا يتحمل الدية، ولا يتولى التزويج.

وأضاف أن الولي لابد أن يكون قريبا من العصب كـ« الجد، الأخ، العم، الأم... إلخ»، أما الوصي فصلته بمن ترك له الوصاية، لا تتعدى الثقة والود.
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