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توك شو

أردوغان ينقل 25 ألف مرتزق.. المسماري: خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا.. فيديو

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:37 م
حمد المسماري المتحدث
حمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
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اسراء صبري
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد عدد من الشائعات فى الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن الأعداء يحاولون اللعب على الحرب النفسية من خلال شائعات يومية.


وأوضح "المسماري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تم رصد نقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منطقة مصراته، وتركيا نقلت عناصر من المرتزقة المدربين على القتال إلى ليبيا من الأراضى السورية.



وأضاف: "تركيا نقلت أكثر من 25 ألف من المرتزقة  إلى الأراضى الليبية".


وأشار إلى أن ماحدث في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد المشايخ والقبائل الليبية تاريخي، مؤكدا أن مصر وكل القبائل العربية ستكون في مقدمة صفوف القتال ضد الأتراك.
 
وشدد على أن خطاب الرئيس السيسي اليوم كان واضحا ومعبرا، مشددا على أن مصر وليبيا في معركة واحدة ضد الإرهاب.
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