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بين الناس

مواطن بكرداسة يستغيث بالقابضة لمياه الشرب من قطع المياه لليوم الثالث

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:42 م
الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
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مصطفى كرم
استغاث أحد أهالي  شارع محمود عبد الله بمنطقة كرداسة على طريق ترعة المنصورية كوبري عابدين من انقطاع مياة الشرب لليوم الثالث على التوالي.

وناشد صاحب العقار رقم واحد المسجل باسم شامية محمود عبد الله، الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بضرورة توصيل مياه الشرب للمنزل والمنطقة. 

وأضاف صاحب الشكوى أن المياه التي خزنها للشرب والاستعمال نفدت ولديه أطفال صغار لا يتحملون. 

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وللتواصل مع الشاكي على رقم :011‪238‪837‪86



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