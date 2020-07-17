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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يوليو في بنوك مصر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 17- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.92 جنيه للشراء 16.02 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.092جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.92جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.91جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.
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