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ديني

كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.. أزهري يجيب.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:03 ص
كيفية صلاة المرأة
كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.. أزهري يجيب
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محمد شحتة
شرح الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.

وقال سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف على فيسبوك، أن المرأة عليها أن تبحث عن مكان للصلاة يكون بعيدا عن أعين الرجال في الصلاة ويكون ساترا لها.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا يتوفر هذا الأمر ولا يخصص مكان للصلاة وفي هذه الحالة يجوز لها أن تتسر بأي شئ ممكن وتصلي فإن وقعت عليها أعين الرجال فصلاتها صحيحة، ويمكن لها أن تقف في زاوية المكان أو في نهاية الغرفة وتلصق ظهرها بالجدار وتصلي فإن لم يتيسر ذلك فيجوز الصلاة.

وذكر أن النساء في عهد النبي كن يصلين في المسجد في نهايته وذلك بدون حائل وطبيعي أن يحضر الرجال للصلاة في المسجد وسمح لهم النبي في ذلك.

وورد أن امرأة أتت للنبي وقالت "يار سول الله إني أحب أن أثصلي معك، فقال لها: أنا أعلم أنك تحبين الصلاة معي وصلاة المراة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا" فدل هذا على أن الستر للمرأة هو الأولى

حكم صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة
يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة أمام الرجال إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، فلا حرجَ عليها أن تؤدِّي الصلاة أمام الرجال الأجانب، مع الالتزام بالستْر الكامل.

هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

وصلاة المرأة بالبنطلون صحيحة طالما تتحقق فيه شروط الستر، لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا".

"لبس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
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