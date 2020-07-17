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تعليم

اليوم.. آداب حلوان تتابع استلام أبحاث الفرصة الثانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر
تتابع  كلية الاداب بجامعة حلوان اليوم   استقبال بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى من الطلاب الراسبين والذين لم يقدموا رسائل الأبحاث بالمرحلة فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى لجداول الكليات . 

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حيث انه من المقرر ان يستمر طلاب الكلية الراسبين و الذين لم يقدمو ابحاثهم فى تقديم الابحاث حتى يوم ٢١ يوليو وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى . 

وتتابع الكلية اعلان نتائج طلاب فرق النقل عبر الصفحة الرسمية لكلية الاداب جاكعة حلوان و عبر جروبات الفيس بوك الحاصة بكل فرقة  . 

ويتم ارسال  المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الفرصة الثانيو  عبر  البريد الالكترونى و الواتساب  بجث ما يحدده الدكتور المختص بكل مادة . 

جدير بالذكر انه من المقرر ان ينهى طلاب الفرق النهائية بالكلية امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٠
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