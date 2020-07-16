26 متعافي من كورونا يغادرون عزل إسنا.. وارتفاع أعداد الشفاء إلى 1002 حالة





وأوضحت مدير عام المستشفى بأن الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمود خضري مدير العزل نجح فى علاج وخروج ٢٦ حالة تعافي جدد من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









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يأتى ذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائج تحاليلهم سلبية في نهاية المطاف.





وأشارت مدير عام المستشفى، إلى أن من بين حالات الخروج حالات حرجة لكبار سن كانوا بالعناية المركزة والذين تحسنت حالتهم وتعافوا بفضل جنود الجيش الأبيض بالمستشفى.





جدير بالذكر أن عدد حالات التعافي والخروج النهائي وصل إلى ١٠٠٢ حالة تعافي وخروج نهائي، وأيضا أكثر من 16 ولادة قيصرية مسجلين أعلى نسب الشفاء وعمليات ولادة قيصرية على مستوى الجمهورية وبالتحديد مستشفيات العزل الصحي.