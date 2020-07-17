حبس مسئول مجزر لحيازته 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس مسئول مجزر لذبح الدواجن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.







وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بحي عين شمس لحيازته ٢ طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



