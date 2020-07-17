حبس مسئول مجزر لحيازته 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس مسئول مجزر لذبح الدواجن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بحي عين شمس لحيازته ٢ طن سلع غذائية "فيليه دواجن – هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.