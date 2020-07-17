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تعليم

اليوم.. خدمة اجتماعية حلوان تتابع استلام أبحاث الفرصة الثانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر
تتابع  كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان اليوم   استقبال بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ من الطلاب الراسبين بالفرصة الاولى  والذين لم يقدموا رسائل الأبحاث بالمرحلة الاولى فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى لجداول الكليات  و الذى كان نهايته يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ . 

حيث انه من المقرر ان يستمر طلاب الكلية الراسبين و الذين لم يقدمو ابحاثهم فى تقديم الابحاث حتى يوم ٢١ يوليو وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى . 

وتتابع الكلية اعلان نتائج طلاب فرق النقل عبر الصفحة الرسمية لكلية الخدمة الاجتماعية  جامعة حلوان و عبر جروبات الفيس بوك الخاصة بكل فرقة  . 

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و يتم ارسال  المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الفرصة الثانية  عبر  البريد الالكترونى و الواتساب  بحثب ما يحدده الدكتور المختص بكل مادة. 

جدير بالذكر انه من المقرر ان ينهى طلاب الفرق النهائية بالكلية امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية شهر اغسطس ٢٠٢٠
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