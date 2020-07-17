اليوم.. خدمة اجتماعية حلوان تتابع استلام أبحاث الفرصة الثانية

تتابع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان اليوم استقبال بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ من الطلاب الراسبين بالفرصة الاولى والذين لم يقدموا رسائل الأبحاث بالمرحلة الاولى فى الموعد المحدد بالجدول الزمنى لجداول الكليات و الذى كان نهايته يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٠ .





حيث انه من المقرر ان يستمر طلاب الكلية الراسبين و الذين لم يقدمو ابحاثهم فى تقديم الابحاث حتى يوم ٢١ يوليو وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى .





وتتابع الكلية اعلان نتائج طلاب فرق النقل عبر الصفحة الرسمية لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان و عبر جروبات الفيس بوك الخاصة بكل فرقة .





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و يتم ارسال المشاريع البحثية الخاصة بطلاب الفرصة الثانية عبر البريد الالكترونى و الواتساب بحثب ما يحدده الدكتور المختص بكل مادة.



