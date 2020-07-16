AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد هنيدي يعلق على تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:44 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان محمد هنيدي بتتويج ريال مدريد بالدوري الاسباني للمرة ال34 في تاريخه بعد خسارة برشلونة امام أوساسونا.


ونشر هنيدي صورة ساخرة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق قائلا "‏هلا مدريد ، هلا بالدوري" .

خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميًا، بعدما انهزم أمام أوساسونا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الليجا.

ومع الدقيقة 16، انطلاقة سريعة عن طريق بيرفيس إستوبينان على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسي أرناييز من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

اقرأ أيضا :


وجاء هدف التعادل بعد تنفيذ ناجح للركلة الحرة المباشرة بشكل مميز وتسديدة متقنة عن طريق ليونيل ميسي في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس سيرجيو هيريرا.

وفي الدقيقة 92، نجح أوساسونا في خطف هدف الفوز، عن طريق روبرتو توريس، لتنتهي المواجهة بخسارة البلاوجرانا بهدفين لهدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بخماسية

الليجا تقترب.. ريال مدريد يصعق غرناطة بهدفين خلال ربع ساعة بالدوري الإسباني..فيديو

برشلونة ضد أوساسونا .. أرناييز يسجل الهدف الأول في شباك تير شتيجن

برشلونة يخرج متأخرا بهدف أمام أوساسونا من الشوط الأول بـ الدوري الإسباني

ميسي يسجل هدفا رائعا في شباك أوساسونا من ركلة حرة.. فيديو

برشلونة يخسر بهدفين أمام أوساسونا ويضيع اللقب لصالح ريال مدريد

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء داخل المنشآت الطبية.. فيديو

السيارة انقسمت نصفين.. طفل يلقى حتفه بسبب قيادة والدته المتهورة

تامر أمين يوجه رسالة طمأنة للمصريين بخصوص سد النهضة وأزمة ليبيا

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لـ ضم "دونجا وبكري وبكار"من بيراميدز

اتفاق جديد بين الزمالك و وادي دجلة قبل استئناف الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد