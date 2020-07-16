محمد هنيدي يعلق على تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

احتفل الفنان محمد هنيدي بتتويج ريال مدريد بالدوري الاسباني للمرة ال34 في تاريخه بعد خسارة برشلونة امام أوساسونا.









ونشر هنيدي صورة ساخرة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق قائلا "‏هلا مدريد ، هلا بالدوري" .





خسر برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميًا، بعدما انهزم أمام أوساسونا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الليجا.





ومع الدقيقة 16، انطلاقة سريعة عن طريق بيرفيس إستوبينان على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية أرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسي أرناييز من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.





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وجاء هدف التعادل بعد تنفيذ ناجح للركلة الحرة المباشرة بشكل مميز وتسديدة متقنة عن طريق ليونيل ميسي في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك الحارس سيرجيو هيريرا.





وفي الدقيقة 92، نجح أوساسونا في خطف هدف الفوز، عن طريق روبرتو توريس، لتنتهي المواجهة بخسارة البلاوجرانا بهدفين لهدف.