حبس مالك مصنع لحيازته 3 أطنان سكر منتهي الصلاحية في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مالك مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة المصنع دون ترخيص، وحيازة 3 أطنان سكر حر منتج منتهى وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة تمكنوا من ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة البساتين.
وتبين حيازته ٣ أطنان "سكر حر " منتج منتهى وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.