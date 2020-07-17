حبس مالك مصنع لحيازته 3 أطنان سكر منتهي الصلاحية في البساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مالك مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة المصنع دون ترخيص، وحيازة 3 أطنان سكر حر

منتج منتهى وتحت التعبئة مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.