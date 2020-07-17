إدارة الوافدين تقيم ورشا جديدة لتدريب طلابها بالتعاون مع شركة Cisco.. الأحد المقبل

نشرت الإدارة العامة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو توضيحي التقديم التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع شركة Cisco معلقة: "لو مهتم ان تعرف اكثر عن أمن المعلومات لشغلك cisco ومبادرة ادرس في مصر بتقدم لك المنح المجانية اونلاين ".





وأوضحت: "كل الي عليك ملئ الاستمارة https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9





وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم عدد من البرامج كن خلال مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco حيث تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات.





واوضحت الوزارة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك ".





واستكملت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco بتقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".





وأوضحت أن البرامج المقدمة:

Introduction to Cybersecurity certificate

Cyber Security Essential Certificate

Technology Security Literacy Certificate





واشارت إلى أن كل البرامج ستقدم بنظام "التعلم عن بعد " ولا يشترط مستوى معين فمن الممكن لأي شخص أن يبدأ في مجال أمن المعلومات بدون سابق معرفه يبدأ معانا.





ويمكن التسجيل في الكورس المجاني من خلال هذا الرابط : https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9



