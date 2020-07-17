محظور تداولها.. حبس شخصين لبيعهما أجهزة اتصالات لاسلكية

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.



وكان ضباط أمن القاهرة وكان ضباط أمن القاهرة

نجحوا

فى ضبط شخصين لقيامهما ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.



