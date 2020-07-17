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حوادث

محظور تداولها.. حبس شخصين لبيعهما أجهزة اتصالات لاسلكية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:08 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.

وكان ضباط أمن القاهرة نجحوا  فى ضبط شخصين لقيامهما ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما ، وبحوزتهما (11 جهاز سويتش لتقوية الشبكات- 11 إريال هوائى بالحامل - 22 طبق هوائى- 11 مشترك تجميع أطباق هوائية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.
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محظور تداولها.. ضبط شخصين بالدرب الأحمر لبيعهما أجهزة تقوية شبكات المحمول

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