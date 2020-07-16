أبرز أخبار التوك شو.. السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدى ونمتلك أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا.. القبائل الليبية: دفاع مصر عن ليبيا حماية الأخ لشقيقه.. والصحة العالمية: الحياة تعود لطبيعتها بهذه الحالة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
السيسي: نمتلك أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا ولكن نبحث دائمًا عن الحل السلمي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها اقوى جيش فى المنطقة، وفى أفريقيا، ولكن مصر تبحث دائمًا عن الحل السلمي، وأن دعوة سرت و الجفرة خط أحمر هى دعوة للسلام.
وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، أن مصر لن تدخل ليبيا الا بطلب من الشعب الليبي.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تركز على خلق فرص السلام والتنمية والبناء، مؤكدا تطابق الموقفين المصرى والليبي الرافض لأى تدخل أجنبي ونبذ أى أجندة تعمل على نهب ثروات الشعب الليبي.
وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القبائل الليبية: "نريد استقرار ليبيا سياسيا وأمنيا وعسكريا، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام أى تحركات تهدد أمننا القومى والاستراتيجى".
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم الإرادة الحرة للشعوب، كما أنها مع وحدة الأراضي وعدم التقسيم، مؤكدًا أنه لا مطامع لمصر داخل ليبيا.
وتابع راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر":" لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمشايخ قبائل ليبيا، كان رائعًا، وفيه تقدير كبير جدًا لكلمة الرئيس، لافتا إلى أن الكثير من هذه القبائل لها امتداد داخل مصر، على سبيل المثال قبيلة «أولاد علي»، فهذه قبيلة كبيرة جدًا في مصر، وأيضًا قبائل «الهوارة» الموجودة في الصعيد، وغيرها.
قال د. علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن بعض العلماء طالبوا المنظمة بالإعلان عن أدلة لإنتقال كورونا عبر الهواء، لافتا إلى أن "الصحة العالمية" تعمل مع مجموعة خبراء لدراسة انتقال كورونا عبر الهواء.
وأوضح " حشيش"، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي"،المذلع على قناة "دي إم سي"، أن منظمة الصحة العالمية تعمل فى 1700 تجربة إكلينيكية للوصول لدواء لفيروس كورونا، ونسعي للتسريع بالتجارب للوصول لنتائج بشأن مواجهة الفيروس.
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه تم رصد عدد من الشائعات فى الساعات القليلة الماضية ضمن الحرب النفسية ضد الجيش الوطني الليبية، مشيرًا إلى أن الأعداء يحاولون اللعب على الحرب النفسية من خلال شائعات يومية.
وأوضح "المسماري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، تم رصد نقل العديد من المرتزقة والميليشيات إلى منطقة مصراته، وتركيا نقلت عناصر من المرتزقة المدربين على القتال إلى ليبيا من الأراضى السورية.
أكد الطيب الشريف خيرالله أحد مشايخ القبائل الليبية مجتمعة أن المبادرة المصرية من أجل دعم ليبيا لاقت احترام وتقدير جميع مشايخ ليبيا بالكامل.
وأضاف خيرالله خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القبائل الليبية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما يتحدث البعض عن مصر، نقول له إن تدخلها لحماية ليبيا واهلها ويعد تدخلا مشروعا لصد المستعمرين.
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجب على المواطنين الترشيد فى استهلاك الكهرباء من أجل الحصول على الدعم ، مشددًا على أن ثقافة الترشيد أمر مهم وضرورى فى حياتنا الآن فى مختلف القطاعات وليس الكهرباء فقط.
وأضاف "حمزة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين عليهم متابعة استهلاكهم بشكل مستمر من أجل الوقوف على حجم استهلاكهم والإطلاع على الشرائح الجديدة التى أعلنتها الوزارة حتى لا يتفاجأ أحد بارتفاع فى قيمة الفاتورة الشهرية، مشددًا على أن الاستخدام يجب أن يكون للضرورة دون إسراف.
قال محمد المغربي، رئيس مجلس حكماء ليبيا، إن جلسة الرئيس مع مشايخ ليبيا كانت تاريخية، مردفا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج صدره تجاه الشعب الليبي".
وتابع المغربي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن": "الرئيس عبد الفتاح السيسي حث على المحافظة على البلاد من الجماعات المتطرفة التي عطلت الكثير من الأمور العسكرية، لافتا إلى أن اللقاء اليوم كان عائليا وقوميا وطيب ومبارك، وأظهر حرص الرئيس السيسي على الأراضي الليبية، وعدم تقسيم ليبيا.
وصف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق، الموقف الإثيوبي بأنه "محير ومتخبط"، وذلك بعد الإعلان عن بدء ملء سد النهضة، ثم نفي حدوث ذلك.
وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية الأسبق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، إن الجولة الحالية من المفاوضات انتهت ولم نتوصل لعلاج النقاط والمشكلات الفنية المعلقة، ومن المفترض أن تتقدم كل دولة بتقرير يتم رفعه لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة قيادات الدول الثلاث.
روت والده الضحيه والطفل كريم عادل، قصة مقتل إبنها بين أحضانها، قائلة إنه أثناء لعب ابنها الكرة مع أصحابه تعدى عليهم مجموعة من الشباب بالضرب، وأن أب أحدهم ضرب ابنها على ظهره بقالب طوب.
وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مصر من القلب" المذاع على قناة "المحور": أثناء الضرب تليفون كريم وقع وروحنا تاني انا وهو ندور على التليفون، واحنا ماشيين طلع علينا الناس اللي ضربوه، وكانوا نازلين بالسكاكين والشوم.
وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مصر من القلب" المذاع على قناة "المحور": أثناء الضرب تليفون كريم وقع وروحنا تاني انا وهو ندور على التليفون، واحنا ماشيين طلع علينا الناس اللي ضربوه، وكانوا نازلين بالسكاكين والشوم.