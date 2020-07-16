أبرز أخبار التوك شو.. السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدى ونمتلك أقوى جيش فى المنطقة وأفريقيا.. القبائل الليبية: دفاع مصر عن ليبيا حماية الأخ لشقيقه.. والصحة العالمية: الحياة تعود لطبيعتها بهذه الحالة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحترم الإرادة الحرة للشعوب، كما أنها مع وحدة الأراضي وعدم التقسيم، مؤكدًا أنه لا مطامع لمصر داخل ليبيا.





وتابع راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر":" لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمشايخ قبائل ليبيا، كان رائعًا، وفيه تقدير كبير جدًا لكلمة الرئيس، لافتا إلى أن الكثير من هذه القبائل لها امتداد داخل مصر، على سبيل المثال قبيلة «أولاد علي»، فهذه قبيلة كبيرة جدًا في مصر، وأيضًا قبائل «الهوارة» الموجودة في الصعيد، وغيرها.









قال د. علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن بعض العلماء طالبوا المنظمة بالإعلان عن أدلة لإنتقال كورونا عبر الهواء، لافتا إلى أن "الصحة العالمية" تعمل مع مجموعة خبراء لدراسة انتقال كورونا عبر الهواء.

وأوضح " حشيش"، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي"،المذلع على قناة "دي إم سي"، أن منظمة الصحة العالمية تعمل فى 1700 تجربة إكلينيكية للوصول لدواء لفيروس كورونا، ونسعي للتسريع بالتجارب للوصول لنتائج بشأن مواجهة الفيروس.



