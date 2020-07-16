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مستشار مجلس النواب الليبي: ما قاله الرئيس السيسي اليوم أثلج صدورنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:47 م
فتحى عبد الكريم المريمي،
فتحى عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامى لرئاسة
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هاجر إبراهيم
قال فتحى عبد الكريم المريمي، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الشعب الليبي والدولة الليبية بمساعدتها وتطهيرها من الإرهاب والفوضى ومن الغزو التركى أثلج صدورهم.

وأضاف "المريمي" خلال لقاء خاص ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "اون أى"، أن الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم طمأن الشعب الليبي كثيرا، موضحا أن ليبيا العمق الإستراتيجي لمصر إجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا، على إعتبار وجود العديد من العمالة المصرية فيها.

وتابع أن مصر وليبيا يربط بينهما روابط عميقة على مر التاريخ تبدأ منذ العهد التركى او العثمانى الأول عندما هاجرت العديد من العشائر والقبائل الليبية إلى مصر، حيث انها لا زالت متواجدة بها وتعيش هناك حتى الان، بالإضافة إلى فترة الإحتلال الإيطالى لـ ليبيا.

وأكد أن مصر دائما هي الحضن الدافئ لليبيين، لافتا إلى ان لقاء اليوم كان مميزا جدا سواء من الرئيس السيسي أو العمد والمشايخ الليبية.

وأشار إلى أن موقف اليوم إمتداد لما اتخذه مجلس البرلمان الليبي بتفويض الجيش المصرى للتدخل فى ليبيا، متابعا أنه منذ شهور قام مجلس النواب الليبي بإلقاء كلمة فى مجلس النواب المصرى عندما أستشعر بالخطر طلب من مصر التدخل حتى بدون إذن فى حالة إعتدائها من قبل أى عدوان خارجى.

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