للتصدي للغزو الصيني.. تايوان تنفذ تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها تنفيذ الجيش التايواني، تدريبات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لإثبات قدراته على التصدي لأي غزو محتمل.





وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر من طراز "بيل 0إتش-58 دي" تحطمت أثناء عودتها إلى قاعدة هسينشو الجوية من إحدى المناورات ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده.





وأطلق الجيش التايواني صواريخ جوية من ضفاف شاطئ جزيرة مواجهة للصين كما قصفت القوات شاطئ جيانان خلال محاكاة غزو صيني عن طريق البحر عبر مدينة تايتشونغ الساحلية.



