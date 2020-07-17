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للتصدي للغزو الصيني.. تايوان تنفذ تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:02 ص
تدريب عسكري لتايوان
تدريب عسكري لتايوان
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها تنفيذ الجيش التايواني، تدريبات عسكرية ومناورات بالذخيرة الحية لإثبات قدراته على التصدي لأي غزو محتمل.

وقال الجيش إن طائرة هليكوبتر من طراز "بيل 0إتش-58 دي" تحطمت أثناء عودتها إلى قاعدة هسينشو الجوية من إحدى المناورات ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده.

وأطلق الجيش التايواني صواريخ جوية من ضفاف شاطئ جزيرة مواجهة للصين كما قصفت القوات شاطئ جيانان خلال محاكاة غزو صيني عن طريق البحر عبر مدينة تايتشونغ الساحلية.

كما أسقطت طائرات مقاتلة قنابل على أهداف في البحر، في حين أطلقت دبابات صواريخها من الشاطئ لردع أي قوة غازية.
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