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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشيستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق كريستال بالاس، بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " سيلهرست بارك ".

 

 

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الإنتصار الى 62 نقطة في المركز الخامس بنفس رصيد ليستر سيتي رابعًا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

 

وتمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق، ماركوس راشفورد في الدقيقة " 45+1 "، بعد كرة وصلت الى راشفورد قبل أن يتلاعب بالمدافعين وسدد الكرة في الشباك.

 

 

وفي الدقيقة " 78 " سجل مانشستر يونايتد هدف ثاني عن طريق، انتوني مارسيال بعد كرة من راشفورد الى مارسيال الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

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