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أخبار العالم

الغنوشي يطالب الأمن التونسي بفض اعتصام عبير موسى بالقوة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالب رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة بتونس، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، قوات الأمن بفض اعتصام نواب الدستوري الحر بالقوة، بحسب ما ذكرت قناة العربية.


وكان أعضاء النهضة دخلوا في تحرشات ومشادات كلامية مع أعضاء الدستوري الحر أثناء اعتصامهم في البرلمان احتجاجا على توغل حزب النهضة فيه وقيامه بإفقار الحياة السياسية والاقتصادية للتونسيين.


وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، كريم كريفه لـ "صدى البلد" إن أعضاء الحزب الدستوري الحر المعتصمين في البرلمان يتعرضون للعنف من جانب أعضاء حزب النهضة.


ونقل أعضاء الحزب الدستوري إلى منصة رئاسة البرلمان وهو ما حال دون ترؤس الغنوشي للجلسات.

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