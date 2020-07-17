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توك شو

شاهد.. التقاط أقرب صور للشمس على الإطلاق

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 ص
الشمس
الشمس
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها  نشر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية أقرب صور التقطت للشمس على الإطلاق، وكشفت عن "نار المخيم" المنتشرة عبر سطحها الحارق.

والتقطت المشاهد المذهلة بواسطة المسبار الفضائي المداري الشمسي Solar Orbiter probe الشهر الماضي أثناء تحليقه على بعد 47 مليون ميل من الشمس، أي نحو نصف المسافة بين الأرض ونجمنا.

وانطلقت المركبة الفضائية في فبراير، وستقترب في نهاية المطاف من سطح الشمس بمسافة 26 مليون ميل، أي أقرب من أي مسبار قبلها.

وقال علماء أوروبيون وأمريكيون تابعون للمهمة إن الصور الأولى للمركبة  تلقي ضوءا جديدا على طبقات الشمس الخارجية الغامضة.

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