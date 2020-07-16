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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. رامي رضوان يوجه رسالة للرئيس السيسي.. وأحمد حسن يهاجم الجزيرة القطرية بسبب سد النهضة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:48 م
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم ذ
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



وجه الفنان رامي رضوان الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في المعركة الحالية ضد العدو التركي والمليشيات المسلحة في دولة ليبيا الشقيقة.

هاجم الكابتن أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق قناة الجزيرة القطرية بعد شماتتها في مصر بعد تداول أنباء عن إغلاق سد النهضة الإثيوبي للبدء في الملىء. 



شاركت الإعلامية إنجي علي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة لها مع الفنان احمد السعدني ومنه شلبي.


شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
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