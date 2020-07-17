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أخبار البلد

بيض الله وجهك يا سيسي.. تفاعل خليجي على تويتر مع لقاء الرئيس بشيوخ القبائل الليبية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:00 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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ميس رضا
حالة من التفاعل والترحيب اللا محدود ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ وزعماء القبائل الليبية اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولاقت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت محملة بالعديد من الرسائل القوية والحاسمة، وركزت على أمن واستقرار ليبيا، ترحيبا كبيرا بين الخليجيين على موقع التدوين القصير "تويتر".


عبر أحد الأشقاء الخليجيين جاء حسابه باسم الجنرال، عن سعادته بخطاب الرئيس السيسي مغردا " الرئيس المصري البطل #عبدالفتاح_السيسي في خطاب تاريخي لا يصدر إلا من الكبار مخاطبًا شيوخ القبائل الليبية يقول : سندخل #ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم . . كلمات تستحق أقوى رتويت". 


وآخر يدعى حميد الجهني قال عبر تغريدة له " صحيح انه خطاب تاريخي يتبين فيه الفارق الكبير بين العربي الاصيل الذي تحركه نخوة العرب وشهامة الشرفاء فهو يقول ندخل بطلبكم ولمساندكم ونخرج عندما يستتب لكم الامر وهذا هو الفرق بينه وبين اللصوص الحقراء الذين يقولون سنحتل المناطق النفطية وسنبقى للأبد".


بينما غرد حساب الردع السعودى قائلا " بيض الله وجه #السيسي .. شاهد كانت كلمة نحن جيش نحمي ولا نهدد شهدت تفاعل كبير من شيوخ وزعماء القبائل مع رسالة #السيسى #مصر_وليبيا_شعب_واحد_مصير_واحد #ليبيا"


والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.


وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالآتي:


-📌 عندمـــا تدخــل البــلاد في فوضى لا تنتهى إلا بإخلاص ابنائها

-📌 الليبيون فقط هم من سيحدد مصير بلادهم بإخلاص النوايا والجهود.


-📌 مصر مش عايزة حاجة من ليبيا غير أمنها واستقرارها .. ونحن مع ليبيا الموحدة ونحترم اختيار الشعب الليبي في تحديد مساره وقيادته.


-📌 مصــر لــن تسمــح باقتراب أي مليشيا مسلحة من محيطها.. ومصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا 


-📌سندخل ليبيا بطلب من الليبيين وسنخرج منها بأمـــر منهم .. وإذا دخلـت القـوات المصريــة ليبيــــا فسيتقدمهـا مشايــخ القبائل والعلــم الليبــي .


-📌 مستعدون لتدريب الليبيين لتكوين نواة جيش وطني




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