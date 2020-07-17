حبس عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من داخل شقة بالقاهرة

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة 15 ألف جنيه من داخل شقة سكنية.





وأمرت النيابة بالتحري عن نشاط المتهم السابق للتوصل للوقائع التى ارتكبها من قبل.





البداية أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (عاطل، سن 36، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وبحوزته (مبلغ مالى 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية).





وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.