AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريف رمزي: فكرت بمنطق لن أعيش في جلباب أبي.. ويارتني اشتغلت مع أبويا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:01 ص
البهي عمرو
قال الفنان شريف رمزي، إنه لم يعمل مع والده الراحل محمد حسن رمزي، الذى كان من أكبر الموزعين فى الوطن العربي، لأنه كان عنده فكر خاطئ وهو "لن اعيش فى جلباب أبي". 

وأضاف شريف رمزي، خلال حواره على قناة النهار، أن يتمنى حاليًا العودة للماضى والعمل مع والده معلقًا: يارتني اشتغلت مع أبويا.. فاتني أفلام وأعمال مهمة جدًا.

وأشار شريف رمزي إلى أنه خسر أشياء كثيرة، مؤكدًا: "انا كنت غلط، لرفضى العمل مع والدي".

ولفت شريف رمزي إلى أن الجمهور فى وادي والفنانين فى وادي آخر، قائلا: "الفنانين بتتخانقوا على اسم مين الاول فى التتر والجمهور لا يعلم عن ذلك شئ".

وأوضح أن اسرار البنات هو أول فيلم شارك فيه وحصل على 6 جوائز، وهذا الفيلم حصل على مشاهدات عالية، وأكد أن والده أعطاه 50% نسبة إجادة فى هذا العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عمرو الليثى فى حوار لـ صدى البلد: لن أعيش فى جلباب أبى.. دخلت مجال الفن من بوابة خالى والواسطة ليست كافية.. واستفدت من أمجاد جدى

أخبار التوك شو.. تامر حسني يوضح أكثر صفة لا يحبها.. أحمد صلاح حسني يكشف تفاصيل ملابسه في الفتوة.. ويسرا: تعرضت للإجهاض ونفسي أبقى أم

لأنه حقيقي وشبهنا كمصريين.. وفاء صادق: لن أعيش في جلباب أبي مسلسل هيفضل عايش..فيديو

معلومات مثيرة عن أحمد توفيق مخرج مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

قصة مشاهد يوسف الشريف الساخنة.. الفنان يرفض القبلات والأحضان.. وزوجته تعلق على الأزمة.. والوسط الفني ينقسم بين مؤيد ومعارض

ترشيحاتنا

بيض الله وجهك يا سيسي.. تفاعل خليجي على تويتر مع لقاء الرئيس بشيوخ القبائل الليبية

وادي دجلة يكشف عن العقبة الوحيدة أمام الزمالك لضم محمد عبدالعاطي

لقاح ينتج نوعين من الأجسام المضادة..منظمة الصحة تزف بشرى عن كورونا..فيديو

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

صلاة عيد الأضحى 2020.. مواقيتها في محافظات ومدن الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز