شريف رمزي: فكرت بمنطق لن أعيش في جلباب أبي.. ويارتني اشتغلت مع أبويا

قال الفنان شريف رمزي، إنه لم يعمل مع والده الراحل محمد حسن رمزي، الذى كان من أكبر الموزعين فى الوطن العربي، لأنه كان عنده فكر خاطئ وهو "لن اعيش فى جلباب أبي".





وأضاف شريف رمزي، خلال حواره على قناة النهار، أن يتمنى حاليًا العودة للماضى والعمل مع والده معلقًا: يارتني اشتغلت مع أبويا.. فاتني أفلام وأعمال مهمة جدًا.





وأشار شريف رمزي إلى أنه خسر أشياء كثيرة، مؤكدًا: "انا كنت غلط، لرفضى العمل مع والدي".





ولفت شريف رمزي إلى أن الجمهور فى وادي والفنانين فى وادي آخر، قائلا: "الفنانين بتتخانقوا على اسم مين الاول فى التتر والجمهور لا يعلم عن ذلك شئ".





وأوضح أن اسرار البنات هو أول فيلم شارك فيه وحصل على 6 جوائز، وهذا الفيلم حصل على مشاهدات عالية، وأكد أن والده أعطاه 50% نسبة إجادة فى هذا العمل.



