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اليوم القومي لثقافة الطفل يستأنف فعالياته بالحديقة الثقافية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنطلق اليوم الجمعة، أولى احتفالات المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى، وستبدأ اول الفعاليات بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك فى إطار إعادة أنشطة وزارة الثقافة بُناءً على توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر.

وأكد الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث كانت أعداد الأطفال في إطار النسبة المسموح بها وهي 25% من الأعداد المعتادة.

ويتم تقديم عدد كبير من الفقرات الفنية الممتعة من أهمها: فقرة الساحر، الأراجوز، تنورة تقدمها طفلة من فريق الحديقة من ذوي الهمم، عرض فني يقدمه فريق فنون شعبية الحديقة.
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