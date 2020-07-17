برلماني: زيارة وفد القبائل الليبية لمصر ولقاؤهم السيسي صفعة لأردوغان

أكد المهندس اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رموز ومشائخ القبائل الليبية في القاهرة، والذين يزورون مصر الآن، لتأكيد الحصول على دعم الجيش المصري في مواجهة المحتل التركي الغاشم في البلاد.





ولفت في بيان له ، إلى الطلب الرسمي الذي تقدم به مجلس النواب الليبي الى مصر لطلب مساعدة القوات المسلحة المصرية في التصدي لأردوغان وميليشياته في ليبيا وخصوصا بعد إرسال اكثر من 16 ألف مرتزق سوري الى ليبيا.









وأضاف أن الصراع في ليبيا اليوم، أصبح إقليميا ولا يقتصر على الليبيين كما كان من قبل، والتدخل السافر لأردوغان يجعلها معركة إقليمية بامتياز.







